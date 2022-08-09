Курьезы видео Если на Беларусь нападёт горящий шифер, то спецназ не сможет его победить

2022-08-09 10:25

Забавный случай прошел на военных учениях в беларуси, которая открыто поддерживает российское вторжение в Украину и даже предоставляет оркам свои военные базы, аэродромы и т.п.

В жалкой попытке продемонстирировать всему цивилизованному миру несуществующую силу своей жалкой армии, Бацька (ПЮРЕр:) снова сел в лужу. Выполняя какие-то загадочные сверхзадачи, спецназ рб даже не смог проломить лист шифера.

В Сети этот случай стразу же оброс множеством мемов. Теперь стало очевидным, если на Беларусь нападёт горящий шифер, то их спецназ не сможет его победить.