ВОЙНА В Украине "Хлопок" с утра: в роССийском Ейске напротив Мариуполя прогремели взрывы

2022-08-10 16:00

По предварительной информации, горит нефтехранилище.

Утром в среду, 10 августа, в российском Ейске прогремели взрывы, и вспыхнул пожар на территории, где хранились нефтепродукты.

Очевидцы публикуют в сети фото и видео с клубами черного дыма.

Как известно Ейск расположен практически напротив Мариуполя. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко намекнул, что "такой внезапный пожар может быть совершенно не внезапным", и объяснил почему:

"В российском Ейске, что почти напротив Мариуполя через Азов в 30 километрах, вдруг тоже "хлопок" с утра. Пылает нефтехранилище. Наверное, тоже кто-то неудачно бросил окурок. Напомню, что Ейск – тот же город, откуда планируют завозить БК (боекомплекты) в Мариупольский порт. В Ейске, кроме порта, есть грузовой авиатерминал".