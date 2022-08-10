"Хлопок" с утра: в роССийском Ейске напротив Мариуполя прогремели взрывы

По предварительной информации, горит нефтехранилище.
Утром в среду, 10 августа, в российском Ейске прогремели взрывы, и вспыхнул пожар на территории, где хранились нефтепродукты.
Очевидцы публикуют в сети фото и видео с клубами черного дыма.
Как известно Ейск расположен практически напротив Мариуполя. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко намекнул, что "такой внезапный пожар может быть совершенно не внезапным", и объяснил почему:
"В российском Ейске, что почти напротив Мариуполя через Азов в 30 километрах, вдруг тоже "хлопок" с утра. Пылает нефтехранилище. Наверное, тоже кто-то неудачно бросил окурок. Напомню, что Ейск – тот же город, откуда планируют завозить БК (боекомплекты) в Мариупольский порт. В Ейске, кроме порта, есть грузовой авиатерминал".