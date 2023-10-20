ВОЙНА В Украине Оккупанты спешно вывозят краденое в Украине зерно через порт Мариуполя

2023-10-20 08:26

У порту тимчасово окупованого Маріуполя рашисти завантажують одразу три комерційні судна. Ними, ймовірно, знову вивозять з України сільгосппродукцію.

Про це в ефірі телемарафону повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA.

Також у порту тимчасово окупованого міста помічені закриті контейнери та нові бетонні конструкції, які натомість вивантажують.

"У порту вони будуть вантажити, скоріше за все, знову зерно і соняшник. Це стандартний варіант, нічого іншого звідти взяти не можна. Тут інше питання - що вони привезли? От три судна стоять, привезли вони бетонні конструкції, їх уже почали вивозити, а використовуються ці конструкції на будівництві укріплень у Маріупольському районі, між містом та кордоном з окупованою частиною Запорізької області. Невідомо ще, що у вантажних контейнерах, яких побільшало у порту", - розповів Андрющенко.