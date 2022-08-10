ВОЙНА В Украине "Бавовна" на аэродроме Саки в Новофедоровке: В оккупированном Крыму уничтожены самолеты и склад вооружения

2022-08-10 12:28

В результате взрывов на аэродроме Саки в Новофедоровке в оккупированном Крыму уничтожено около десяти самолетов и склад авиационного вооружения. Об этом заявил спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона в среду, 10 августа.

По его словам, на этом, уже бывшем аэродроме располагались российские самолеты Су-30 СМ, Су-24, Ил-76 и другие. Их рашисты использовали ежедневно.

Игнат отметил, что всего в Крыму есть пять аэродромов, которые эрэфия может использовать для взлета самолетов и нанесения ракетных ударов по Украине.

"По взрыву, который мы наблюдали на видеоматериалах, понятно, что поражен состав авиационного вооружения. Потому что детонация была серьезной. А если там дополнительно уничтожено с десяток самолетов, то это будет настоящая небольшая победа", - сказал он.

Напомним, после "бавовны" на аэродроме рашистов курортники массово ринулись покидать временно оккупированный полуостров, образовав заторы длинной в десятки километров. В Сети сразу же появились мемы, что Крым - это Украина, потому Украина закрыла пляжный сезон по собственному желанию.