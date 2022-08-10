ВОЙНА В Украине Военные эксперты сравнили удар по аэродрому в Новофедоровке с затоплением крейсера "москва"

2022-08-10 15:38

Удар по военным целям в Новофедоровке во временно оккупированном Крыму можно ставить в один уровень с потоплением флагмага черноморского флота русни - крейсера "москва". Это событие стало холодным душем как для военного руководства эрэфии, так и для обычных жителей скрепного болота.

Такое мнение выразил содиректор программ внешней политики и международной безопасности центра Разумкова Алексей Мельник в колонке на НВ.

"Я думаю, это очень символический шаг. Очевидно, что решение об этом было принято не только военным, но и военно-политическим руководством Украины, – отметил он. – Это важные моменты войны, которые могут рассматриваться как тактического уровня военная акция, которая может иметь стратегический эффект на ход войны".

Военный эксперт не исключает, что били по целям в Новофедоровке или оружием украинского производства, или переданным западными партнерами.

Кроме того, Мельник говорит, что вполне возможно, что целями в Новофедоровке могли быть не только склады с боеприпасами или стоянки авиационной техники, но также и средства радиолокационного контроля.