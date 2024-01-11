Спутниковые снимки подтвердили уничтожение военной базы врага во временно оккупированном Крыму

Спутниковые снимки зафиксировали уничтожение базы россиян во временно оккупированном Крыму на аэродроме Саки в Новофедоровке. Соответствующее изображение опубликовал аналитик отдела исследований внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства Брэди Африк в соцсети Х.
"Ущерб от недавних украинских ударов по российской базе в Крыму виден на новых спутниковых снимках", - говорится в сообщении под видео.
Отмечается, что этот участок - более 120 километров от линии фронта.
Ранее командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук сообщил, что украинские военные поразили пункт управления рашистов во временно оккупированном Крыму на аэродроме в Саках.