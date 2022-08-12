ВОЙНА В Украине Оккупанты так боятся HIMARS, что убирают силы из приграничных с Украиной областей

2022-08-12 19:31

Оккупанты боятся HIMARS и передвигают силы глубже в тыл даже на территории оркостана - Defense Express

Захватчики начали бояться ударов ВСУ с высокоточного оружия не только во временно захваченных городах Украины, но и на территории самой эрэфии.

Об этом сообщает издание Defense Express со ссылкой на несколько собственных источников. Так, рашисты подвинули военный лагерь двух подразделений 6-й армии Западного военного округа, дислоцирующегося в Белгородской народной республике.

Еще оккупанты переместили свой лагерь из поселка Комсомольский, который ориентировочно расположен в 22-23 км от границы с Украиной.

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