ВОЙНА В Украине Больше оружия: Великобритания удвоит поставку в Украину систем РСЗО M270

2022-08-11 18:00

 

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Лондон вдвое увеличит количество передаваемых Украине реактивных систем залпового огня, речь идет о M270. ВСУ дополнительно получат еще три РСЗО, так как Британия «очень довольна» тем, как украинские военные используют ракетные установки, уже предоставленные Западом.

Об этом сообщает BBC.

В настоящее время Британия уже предоставила Украине в рамках помощи три пусковые установки, похожие на американские системы HIMARS. Эти РСЗО используют такие же ракеты с дальностью до 80 км.

Министр обороны Бен Уоллес в комментарии BBC подтвердил, что в Украину поставят еще три РСЗО и значительное количество ракет к ним.

Он подчеркнул, что Британия «очень довольна» тем, как Украина использует ракетные установки, уже предоставленные Западом. По его словам, ВСУ показали, что они гораздо лучше различают, какие цели поражать, чтобы у них быстро не закончились боеприпасы. Уоллес отметил, что это часть перехода Украины от использования старого оружия советской эпохи к современному оружию НАТО.

«Наша непрерывная поддержка посылает очень четкое сообщение: Британия и международное сообщество остаются против этой незаконной войны и будут стоять бок о бок, оказывая оборонную военную помощь Украине, чтобы помочь ей защититься от вторжения Путина», — сказал британский министр.

Стоит отметить, что M270 — это гусеничная реактивная установка, которая может вести огонь на дистанцию от 32 до 300 км, в зависимости от ракеты. Их используют для уничтожения закрытых огневых позиций, легкобронированных целей, командных пунктов.

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