ВОЙНА В Украине За сутки в Херсонской области уничтожены три базы и три склада роССийских оккупантов, - Братчук

2022-08-14 11:00

 

Базы россиян уничтожены в Каховском и Геническом районе Херсона, а также в Новой Каховке, поделился спикер Одесской областной военной администрации.

В Херсонской области уничтожены три базы и три склада боекомплектов российских оккупантов. Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Он отмечает, что сегодня продолжена "демилитаризация орды".

"Базы – 3: Каховский район, Новая Каховка, Генический район. Херсонщина: склады БК – 3: Новая Каховка, Генический район, Бериславский район", - сообщил он. При этом он добавил, что другая информация уточняется.

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