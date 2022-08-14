Мир В роССии - бум "шенгена", визы пытаются оформить "наперед", - СМИ

2022-08-14 15:00

Граждане РФ опасаются, что для них закроют въезд в Европу по шенгенским визам и пытаются заранее оформить документы.

Об этом со ссылкой на источники на туристическом рынке пишет российское издание "Коммерсант".

Число заявителей на шенгенскую визу за последние 2 недели выросло на 40%. Каждый второй пытается оформить визу "наперед", – говорит представительница визового агентства Марина Широкова. Впрочем, она признает, что эти действия лишние: "Если вдруг россиянам в принципе закроют возможность оформления шенгенских виз, маловероятно, что они смогут свободно въезжать в европейские страны с существующими", - говорит Широкова.

Чаще россияне обращаются за визами Швеции, Финляндии, Франции, Испании, Италии, Германии, Швейцарии, Венгрии, Австрии и Греции.

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Напомним, с начала войны выдавать визы гражданам РФ прекратили страны Балтии, а также Чехию, Словакию, Мальту, Бельгию, Данию и Нидерланды.