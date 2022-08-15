ВОЙНА В Украине Следующие две недели будут решающими для Херсонщины, - депутат

2022-08-15 20:30

 

Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань прогнозирует, что следующие две недели будут решающими для ситуации в регионе.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Депутат сообщил, что российские оккупанты активизировали авиацию, продолжили ночные незаконные обыски и задержания на Херсонщине, а также усилили давление на медиков и учителей.

"Похоже, что следующие 2 недели будут решающими для ситуации на Херсонщине. Поэтому оккупанты активизировали авиацию, продолжили ночные незаконные обыски и задержания, а также усилили давление на местных, в том числе медиков и учителей. Заставляют соглашаться на оплату труда в рублях, угрожая увольнением или "беседами», - написал депутат.

По словам Хланя, оккупанты анонсировали для педагогов на 26-27 августа семинар в Геническе, где ожидают приезд и министра образования РФ.

Оккупанты планируют запустить телекомпанию "Таврия", чтобы продолжить свою пропагандистскую работу. Распространили августовский выпуск своей газеты для Каховки, где обещают сделать в июле поезда в Крым и рассказывают о фашизме на Западе Украины.

Вместе с тем, на Херсонщине продолжают борьбу партизаны, которые фиксируют каждый факт предательства: перешедшим на сторону врага в Украине больше места не будет.

Хлань конститировал, что в области катастрофически не хватает лекарств, в том числе инсулина, профильные врачи уезжают, поэтому оказать квалифицированную помощь некому.

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