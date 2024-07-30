Политика Орбан после визита к Путину открыл для роССиян дверь в ЕС

2024-07-30 18:26

Венгрия значительно облегчила условия въезда для граждан России и Белоруссии. Это решение было принято вскоре после визита премьер-министра Виктора Орбана в Москву, что вызвало беспокойство среди партнеров по ЕС.

Согласно сообщению немецкого издания RND, Будапешт включил граждан этих стран в программу "национальной карты". Эта программа предусматривает выдачу двухлетнего разрешения на работу в Венгрии с возможностью дальнейшего продления. Издание сообщает, что уже несколько дней россияне могут въезжать в ЕС через Венгрию без проверок безопасности и беспрепятственно передвигаться в другие страны ЕС.

Эксперт по внешней политике ЕС Сергей Лагодинский назвал действия Будапешта "неправильным подходом", особенно учитывая текущую геополитическую ситуацию. Он подчеркнул, что "было бы неправильно клеймить всех российских граждан как субмарины режима", но добавил, что Орбан "подрывает европейскую миграционную систему и в то же время делает себя слугой Кремля".

Весной венгерское правительство объявило, что ожидает около 65 000 работников по этой программе. Они смогут привезти с собой семьи и через 3 года подать заявление на получение постоянного вида на жительство.

Эта политика Венгрии резко контрастирует с подходом других государств ЕС. К примеру, Финляндия полностью запретила въезд для россиян, обосновывая это попытками России дестабилизировать границу и страны ЕС.

Добавим, что ранее Орбан заявил о причастности США к подрывам "Северного потока".