ВОЙНА В Украине Паника в Крыму: тысячи граждан рф бегут с полуострова после взрывов

2022-08-16 17:30



Утром 16 августа раздались взрывы в воинской части РФ на оккупированном полуострове.

Тысячи граждан России уже выдвигаются в сторону моста через Керченский пролив. Паника у оккупантов поднялась после утренней атаки по воинской части.

Об этом сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Вас же предупреждали сразу после Новофедоровки — не задерживайтесь, уезжайте из нашего Крыма раньше времени... Нет, нужно было вам ждать Джанкой", — написал он.

Напомним, в Джанкойском районе оккупированного Крыма утром 16 августа снова сообщают о взрывах и масштабном пожаре. Видео огромного столба дыма, видно из разных точек полуострова, опубликовали местные жители в Сети.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что в Крыму ударили по воинской части российских оккупантов в поселке Азовское. Попали в хранилище боеприпасов около 07:41 утра.