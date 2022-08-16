ВОЙНА В Украине Паника в Крыму: тысячи граждан рф бегут с полуострова после взрывов

2022-08-16 17:30


Утром 16 августа раздались взрывы в воинской части РФ на оккупированном полуострове.

Тысячи граждан России уже выдвигаются в сторону моста через Керченский пролив. Паника у оккупантов поднялась после утренней атаки по воинской части.

Об этом сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Вас же предупреждали сразу после Новофедоровки — не задерживайтесь, уезжайте из нашего Крыма раньше времени... Нет, нужно было вам ждать Джанкой", — написал он.

Напомним, в Джанкойском районе оккупированного Крыма утром 16 августа снова сообщают о взрывах и масштабном пожаре. Видео огромного столба дыма, видно из разных точек полуострова, опубликовали местные жители в Сети.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что в Крыму ударили по воинской части российских оккупантов в поселке Азовское. Попали в хранилище боеприпасов около 07:41 утра.

subscriber subscriber

Еще по теме

Подоляк прокомментировал утренние взрывы в Крыму

2022-08-16 16:30

фото + видео В Крыму под Джанкоем горит российская военная часть и взрывается склад боеприпасов — Чубаров

2022-08-16 11:50

фото Какие мины ставят в Украине оккупанты - запомните и покажите детям!

2022-08-16 09:34

ISW назвал приоритетные направления для роССиян в войне против Украины

2022-08-15 16:00

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Мощные ливни, грозы, град и шквалы: синоптик предупредил об ухудшении погоды в Украине

2022-08-16 19:00

"Идет война, нам есть, куда тратить деньги": Усик высказался о трансляции реванша с Джошуа

2022-08-16 18:30

Стала известна причина быстрого захвата Мелитополя оккупантами

2022-08-16 18:00

Паника в Крыму: тысячи граждан рф бегут с полуострова после взрывов

2022-08-16 17:30
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Мощные ливни, грозы, град и шквалы: синоптик предупредил об ухудшении погоды в Украине 2022-08-16 19:00
"Идет война, нам есть, куда тратить деньги": Усик высказался о трансляции реванша с Джошуа 2022-08-16 18:30
Стала известна причина быстрого захвата Мелитополя оккупантами 2022-08-16 18:00
Паника в Крыму: тысячи граждан рф бегут с полуострова после взрывов 2022-08-16 17:30