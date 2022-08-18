ВОЙНА В Украине ВСУ опровергли информацию о якобы восстановлении моста у Каховской ГЭС

2022-08-18 13:35

Спикер оперативного командования Юг Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона опровергла информацию о якобы восстановлении моста в районе Каховской ГЭС.

По словам Гуменюк, рашисты постоянно пытаются восстановить мост через Днепр на дамбе, чтобы создать видимость исправности переправы, но проезд по мосту возможен только на легковых автомобилях, которыми, как отмечается, враги эвакуируют "то, что им дорого".

"Тяжелая техника пройти там не может, а огневой контроль, который ВСУ держат над этими артериями, принудит их понимать, что использование моста для военных целей невозможно", - сказала Гуменюк.