ВОЙНА В Украине «Мы уже пережили самое страшное»: министр Резников сообщил, что будет дальше

2022-08-18 20:30

 

«Современная война – это война ресурсов и ресурсы, конечно, истощаются у обеих сторон».

Об этом в интервью «Голосу Америки» заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Так, министр выразил мнение, что вариант замораживания войны вряд ли возможен.

"Возможный вариант снижения активности, в зависимости от того, какой сезон", - подчеркнул Резников, отметив, что ресурсы иссякают у обеих сторон.

И каждая сторона требует времени на восстановление.

«Это касается и нашего врога. Они, по разным данным, потеряли как минимум треть своего боевого потенциала», - подчеркнул Резников.

Министр обороны также отметил, что первоначальные планы рф по захвату украинской столицы и свержению власти провалились и уже не будут реализованы.

"Я бы хотел, чтобы люди понимали: мы уже пережили самое страшное. Цель врага – захватить столицу Украины Киев, поставить на колени правительство или добиться бегства президента из Киева, создание какого-то правительства в изгнании и таким образом, по сути, захвата всей Украины, создание каких-то своих сателлитов, сепаратистских группировок – этого не произошло. И уже не произойдет", – отметил министр обороны Алексей Резников.

Министр также отметил, что враг применяет тактику террора и украинцам следует понимать, что это «не спринтерская дистанция, а марафон».

Поэтому украинцам нужно сохранять веру в себя, в свою страну, в сектор безопасности и обороны, платить налоги, создавать рабочие места.

«Чтобы выжить, нужно платить денежное довольствие Вооруженным силам и всему сектору обороны», - добавил Резников.

Кроме того, министр заверил, что ВСУ пока не нуждается в увеличении общего количества личного состава, мобилизации подлежат конкретные специалисты.

«Задачи по мобилизации определяются Генеральным штабом. Они оценивают количество сил и средств, необходимых им на тот или иной момент ведения боевых действий, оценивают потери…», - пояснил министр.

По словам Резникова, сейчас в ВСУ прежде всего нужны: операторы БПЛА, IT-специалисты, связисты, артиллеристы, а также специалисты, которые смогут быстро овладеть более сложными системами вооружения натовского стандарта.

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