ВОЙНА В Украине В Польше напомнили роССии о пятой статье НАТО после переброски "Кинжалов"

2022-08-21 22:00

 

В Минобороны Польши пообещали адекватный ответ на переброску Россией гиперзвуковых ракет "Кинжал" под Калининград и напомнили о принципе коллективной безопасности НАТО.

Об этом заявил замминистр обороны Польши Войцех Скуркевич в интервью PAP.

"Наши действия - в консультации с нашими союзниками и штабом НАТО - являются и будут оставаться адекватными угрозам и действиям, предпринимаемыми Российской Федерацией под Калининградом", - подчеркнул Скуркевич.

По его словам, Польша полностью защищена от любых внешних угроз благодаря членству в НАТО.

"Если возникнет какая-либо угроза, пятая статья Североатлантического договора - то есть формула "один за всех и все за одного" - будет применена", - отметил замминистра.

Скуркевич добавил, что в северо-восточных регионах Польши уже давно применяется ряд мер по укреплению обороны восточного фланга НАТО. В частности, там дислоцируются союзные войска и проводятся интенсивные военные учения.

Напомним, ранее стало известно, что Россия перебросила три сверхзвуковых самолета МиГ-31 с ракетами "Кинжал" на аэродром Чкаловск Калининградской области. Представители страны-агрессора назвали такой шаг "стратегическим сдерживанием".

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