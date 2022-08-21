ВОЙНА В Украине Арестович ответил, каких ударов ждать от роССии 24 августа

2022-08-21 16:30

Советник Офиса президента Алексей Арестович сомневается, что Россия пойдет на массовые ракетные удары по территории Украины 24 августа.

Об этом он сказал в ходе прямого эфира с Марком Фейгиным.

"А теперь внимание. Они ударили по массовому мероприятию. Чтобы что?.. Ну "наказали", убили мирных жителей, куча крови в прямом эфире. Какая реакция мира будет? Еще 20 HIMARS. Если они этого хотят - на здоровье, почему нет", - сказал он.

"Я не очень верю в какой-то массированный удар по мирным целям. По военным - да, скорее всего, вероятность есть, попытаются запустить. Как всегда они промахнутся и попадут по мирным. Но целенаправленное убийство мирных жителей как военный план - чесно говоря, при всей людоедскости режима им тупо очень невыгодно это. Радости будет на 15 минут, а последствия - на 15 лет вперед", - добавил он.

Арестович также уточнил, что ПВО будет усиленно дежурить в предстоящие праздничные дни, особенно в прифронтовых городах. Также он рассказал, что в Киеве в субботу уже проводили массовое мероприятие - в центре столицы устроили "парад" российской военной техники, которую захватили у оккупантов во время обороны города.

Отметим, президент Владимир Зеленский предупредил, что на следующей неделе Россия может постараться сделать что-то "особенно жестокое".

Ранее украинцев предупреждали о высокой угрозе ракетных ударов со стороны РФ 23-24 августа. В эти Украина будет праздновать День флага и День независимости.

Также в СНБО заявляли, что Россия готовит провокации ко Дню независимости и против Зеленского.