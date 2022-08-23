ВОЙНА В Украине Эстония аннулирует русским шенгенские визы, выданные даже другими странами Шенгена

2022-08-23 10:25

В Эстонии начали аннулировать шенгенские визы, выданные россиянам даже другими странами-участницами Шенгенского соглашения. Рашистам теперь крайне сложно попасть в эту гордую страну, которая с первых дней войны поддерживает Украину.

То есть, например, даже полученная в Венгрии виза не поможет, если одна из-приграничных стран откажет гражданину рф во въезде.

Документы на въезд в республику уже аннулировали как минимум нескольким десяткам русских, которые пытались въехать через пограничный переход в Нарве.

При этом эстонские пограничники используют самые разные поводы, предусмотренные законодательством.

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