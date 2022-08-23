ВОЙНА В Украине В Мелитополе оккупанты в страхе: что происходит в городе и зачем завезли химлаборатории

2022-08-23 16:00

Рашистские офицеры начали массово вывозить свои семьи из оккупированного Мелитополя Запорожской области, которые они привезли в город на отдых "на лето". Но всем понятно, что они убегают, потому что боятся наступления ВСУ и сил сопротивления.

Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров.

Вечером в понедельник, 22 августа, российские оккупанты завезли в Мелитополь 10 химлабораторий, которые уже разместили на территории города. Это сделано после массового отравления рашистов в Васильевке, когда более 30 человек отравились неизвестным токсином. Лаборатории подняли очередную волну паники и эвакуацию мирных жителей, отметил Иван Федоров.

Также городской голова прокомментировал последние взрывы, произошедшие на складах и базах рашистов "Рефма" и "Агат". Он подчеркнул, что "Агат" принадлежит гауляйтеру Евгению Балицкому, предоставившему предприятие для размещения складов. "Благодаря силам сопротивления и партизанам все локации и координаты размещения складов на территории района передаются ВСУ, а затем прилетает "бавовна", - отметил мэр.

Он подчеркнул, что уничтожение железнодорожной инфраструктуры в регионе и в самом городе является приоритетом для ВСУ, поскольку именно по железной дороге россияне поставляют силы и средства на юг, напомнив, что неделю назад произошел взрыв на железнодорожном мосту на окраине Мелитополя, после чего рашисты два дня разбирали завалы, но движение так и не возобновили.

"Транзит техники врага через город идет постоянно. Вчера по окрестностям города прошли 30 единиц бронированной техники. Иногда рашисты устраивают показательные проезды, но обычно это - перемещение", - рассказал Иван Федоров.

Мэр добавил, что вместо коллаборантов из местных, оккупанты ставят своих людей, которых завозят из России. Обычно это некие заместители губернаторов из регионов страны-агрессора. "Чиновники" рассказывают о каких-то стройках и восстановлениях, но все прекрасно понимают, что на самом деле ничего этого не будет, резюмировал мэр Мелитополя.