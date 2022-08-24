ВОЙНА В Украине Война в Украине с роССией идет на истощение: генсек НАТО предупредил о тяжелой зиме

2022-08-24 20:30

 

Мощная, стабильная, независимая Украина является залогом евроатлантической безопасности, отметил глава организации Североатлантического договора.

Зима будет тяжелая, война в Украине с Россией идет на истощение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил генеральный секретарь организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг на втором саммите "Крымской платформы", который проходит в режиме онлайн.

"Зима приходит. Зима будет тяжелая. И мы видим теперь, что война идет на истощение. Это борьба воли, борьба в логистике, поэтому мы должны дальше поддерживать Украину, чтобы Украина могла побеждать как суверенная независимая нация", - подчеркнул он.

При этом подчеркнул, что мощная стабильная независимая Украина - это "залог евроатлантической безопасности". Столтенберг подчеркнул, что НАТО поддерживало Украину все 30 лет независимости, и "теперь мы вместе с Украиной и дальше будем с Украиной сколько нужно".

В начале августа Йенс Столтенберг говорил, что нельзя допустить того, чтобы РФ одержала победу в войне с Украиной.

Напомним, войска РФ без объявления войны вторглись в Украину рано утром 24 февраля. Вооруженные силы Украины дают достойный отпор противникам.

На украинской земле уже ликвидировали около 45 тыс. 550 захватчиков и, в частности, 1 тыс. 921 вражеский танк.

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