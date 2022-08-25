ВОЙНА В Украине В Киеве могут отменить остановку транспорта во время тревоги: что известно

2022-08-25 19:00

Комиссия Киевского городского совета поддержала отмену остановки транспорта во время воздушной тревоги. Теперь решение должны поддержать чиновники КГГА.

Об этом сообщила депутат Киевсовета Ксения Семенова в Facebook.

По ее словам, транспортная комиссия Киевсовета поддержала петицию об отмене решения об остановке общественного транспорта во время воздушной тревоги и передала ее на рассмотрение КГГА.

По словам соучредителя инициативы "Пассажиры Киева" Александра Гречко, решение транспортной комиссии передали на рассмотрение мэра столицы Виталия Кличко.

"Наши аргументы по поводу того, что это решение (остановка транспорта во время воздушной тревоги, - ред.) не улучшает безопасность (разве наоборот) и имеет много негативных социальных и экономических последствий, сработали", - написал он в Facebook.

Ранее сообщалось, что в Киеве общественный транспорт останавливается во время воздушных тревог.

Кроме того, в столице задумали сделать безопасные остановки-укрытия из-за угрозы ракетных ударов.