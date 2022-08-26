ВОЙНА В Украине Украинцы могут получить новые выплаты из-за войны - названы условия

2022-08-26 22:12

Украинцы могут получить новые выплаты из-за войны: названы условия.

Минсоцполитики Украины заключило меморандум с иностранной организацией ACTED. Документ предусматривает выделение денежной помощи украинцам, пострадавшим из-за войны.

Помощь смогут получить украинцы:

▪️Проживающие на временно оккупированных территориях

▪️Находящиеся в зоне активных боевых действий

▪️Подавшие заявку на ее получение через платформу "єДопомога"

Отмечается, что эту поддержку дополнительно к государственным программам получат 10 000 человек.

Размер пособия будет составлять 2 220 гривен на человека/месяц единоразовой выплатой на три месяца.

На начальном этапе это будут жители:

▪️Харьковской обл

▪️Донецкой обл

▪️Херсонской обл

▪️Днепропетровской обл

▪️Николаевской обл