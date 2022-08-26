Украинцы могут получить новые выплаты из-за войны: названы условия.
Минсоцполитики Украины заключило меморандум с иностранной организацией ACTED. Документ предусматривает выделение денежной помощи украинцам, пострадавшим из-за войны.
Помощь смогут получить украинцы:
▪️Проживающие на временно оккупированных территориях
▪️Находящиеся в зоне активных боевых действий
▪️Подавшие заявку на ее получение через платформу "єДопомога"
Отмечается, что эту поддержку дополнительно к государственным программам получат 10 000 человек.
Размер пособия будет составлять 2 220 гривен на человека/месяц единоразовой выплатой на три месяца.
На начальном этапе это будут жители:
▪️Харьковской обл
▪️Донецкой обл
▪️Херсонской обл
▪️Днепропетровской обл
▪️Николаевской обл