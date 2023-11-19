Политика Конгресс одобрит новую помощь Киеву - сенатор

2023-11-19 15:30

 

В законопроекте о временном государственном финансировании, подписанном Джо Байденом, не прописаны расходы на поддержку Украины и Израиля.

Конгресс Соединенных Штатов Америки одобрит новый пакет помощи Украине, однако путь к этому решению может быть "хаотичным". Об этом в субботу, 18 ноября во время визита в Канаду сделала сенатор США от Демократической партии Джин Шахин.

Она отметила, что настроена оптимистично по принятию предложенного администрацией президента Джо Байдена пакета поддержки, в котором предусмотрена и помощь Украине.

"Я оптимистично настроена по поводу принятия этого пакета, поскольку в Конгрессе существует двухпартийная поддержка", - сказала Шахин.

В то же время она отметила, что процесс предусматривает реагирование на каждое мнение и позицию и указала, что решение о выделении средств должно быть детально обговорено.

"Людей стоит слышать, они должны выражать свою обеспокоенность, и на них необходимо реагировать. Впрочем, я убеждена, что в конце концов мы сделаем это, поскольку неудача недопустима. Мы не можем позволить Путину и его пособникам победить", - отметила сенатор.

Как сообщалось, президент США Джо Байден пытается убедить Конгресс США поддержать помощь как Украине, так и Израилю, и утвердить новый пакет помощи объемом 106 миллиардов долларов, включающий более 61 миллиарда долларов финансирования на помощь Украине.

Однако 2 ноября Палата представителей США во главе с новым спикером Майком Джонсоном приняла законопроект о выделении военной помощи Израилю на общую сумму 14,3 млрд долларов. В проекте не предусмотрена помощь Украине. Однако верхняя палата Конгресса провалила законопроект, которые не содержит помощь Украине.

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