2022-08-26 13:49

Нардепа Антона Яценко звинуватили у колабораціонізмі та корупції. Про це написав на своїй сторінці у Facebook Голова громадської організації "Єдина сила" Володимир Нетребенко.

"Він [Антон Яценко ] є ганьбою українського парламенту та людиною, яка асоціює корупцію, рішалово і колабораціонізм в одному обличчі! Але після того, як ЗСУ не дали ворогові скинути владу (на що він дууууже розраховував), Антоша став великим патріотом.

Друзі, народні депутати, військові, зараз звертаюсь до ВАС. Я подав до НАБУ та САП на цього ділка і мені потрібна ваша підтримка, щоб це ганебне створіння було покаране законом України за свої діяння!

Прошу ВАС допомогти і спільно закрити негідника!

Мені потрібні сміливці!

Хто готовий, напишіть мені", - закликав Володимир Нетребенко