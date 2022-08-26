ВОЙНА В Украине НАРОДНОГО ДЕПУТАТА АНТОНА ЯЦЕНКО ЗВИНУВАТИЛИ У КОЛАБОРАЦІОНІЗМІ ТА    КОРУПЦІЇ 

2022-08-26 13:49

Нардепа Антона Яценко звинуватили у колабораціонізмі та корупції. Про це написав  на своїй сторінці у Facebook Голова громадської організації "Єдина сила" Володимир Нетребенко.

"Він [Антон Яценко ] є ганьбою українського парламенту та людиною, яка асоціює корупцію, рішалово і колабораціонізм в одному обличчі! Але після того, як ЗСУ не дали ворогові скинути владу (на що він дууууже розраховував), Антоша став великим патріотом.

Друзі, народні депутати, військові, зараз звертаюсь до ВАС. Я подав до НАБУ та САП на цього ділка і мені потрібна ваша підтримка, щоб це ганебне створіння було покаране законом України за свої діяння!

Прошу ВАС допомогти і спільно закрити негідника!

Мені потрібні сміливці!

Хто готовий, напишіть мені", - закликав Володимир Нетребенко

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Украинцы смогут бесплатно летать в Канаду, – Ukraine2Canda Travel Fund 2022-08-26 16:31
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