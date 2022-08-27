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ВОЙНА В Украине Под Мелитополем прогремели взрывы: что известно

2022-08-27 11:00

Вблизи временно оккупированного Мелитополя Запорожской области прогремели взрывы. Вероятно, был уничтожен склад россиян.

Об этом сообщил мэр города Иван Федоров.

"Очередная "хлопок" на вражеских складах на территории Новобогдановской ОТГ Мелитопольского района", - написал он.

Федоров отметил, что жители общины слышали несколько взрывов. Сейчас наблюдается задымление.

"Ждем подтверждения ликвидации еще одной базы рашистов", - добавил он.

Напомним, ранее оккупанты завезли в Мелитополь около десяти химических лабораторий.