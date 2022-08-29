ВОЙНА В Украине Крила перемоги! Литва придбає для ЗСУ ще сорок надсучасних безпілотників-камікадзе Warmate

2022-08-29 15:37

Про це повідомив глава Міноборони Литви Арвідас Анушаускас у Twitter.

Для закупівлі безпілотників-камікадзе Warmate литовці зібрали понад 1 млн євро.

Окрім 37 дронів, з яких 10 польська компанія WB Group зробить безкоштовно, Литва придбає два комплекти з усіма необхідними аксесуарами.

Бойові дрони Warmate легко транспортабельні, вони важать близько 5,7 кг і можуть летіти до 30 км зі швидкістю 150 км/год. Їх можна підготувати до виконання завдань менш як за 5 хвилин.

Безпілотники можуть нести вибухівку, знищувати танки чи навіть командні пункти.

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