ВОЙНА В Украине Оккупанты остались без больших мостов на Херсонщине, работа HIMARS дала результаты

2022-08-29 17:00

 

На Херсонщине оккупанты остались практически без больших мостов, которые разрушили ВСУ благодаря реактивным системам залпового огня HIMARS, остались только пешеходные переходы.

Источник: оперативная группировка войск "Каховка", пресс-секретарь главы Одесской ОВА Сергей Братчук

Дословно: "Ситуация на временно оккупированной территории Херсонщины крайне непростая. Большие и ужасные HIMARS уничтожили практически все большие мосты (Антоновский железнодорожный, автомобильный и Новокаховский)".

Детали: Сообщается, что уцелевшими сейчас являются только пешеходные переходы. Таким образом, российские захватчики оказались отрезаными от поставок вооружения и личного состава с территории Крыма.

Также спикер главы Одесской ОВА Сергей Братчук рассказал о ситуации на Херсонщине по состоянию на данный момент.

Прямая речь Братчука: "Берислав. Попадание в машзавод, там, где базирование русни. Попадание в пост, где базировалась русня возле маячанского северо- Крымского канала. Попадание в переправу во Львово (Бериславский район). Там все, что было, минуснулось. Гавриловка, Бериславский район. Минус БК".

Что предшествовало: Спутниковые снимки за 27 августа свидетельствуют о том, что российские оккупанты строят понтонный мост вплотную возле поврежденного украинскими ударами Антоновского моста в Херсоне.

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