ВОЙНА В Украине Все транспортные артерии через Днепр на юге Украины под огневым контролем ВСУ — что это значит

2022-08-31 18:00

Начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что ВСУ ударами по мостам Херсонской области вывели из строя все основные транспортные артерии через реку Днепр. Российские оккупанты не могут воспользоваться ими для перемещения военной техники. Кроме того, места вероятных переправ также находятся под огневым контролем украинских защитников. Таким образом, захватчики на правом берегу Днепра отрезаны от поставок боеприпасов.

Об этом сообщает УНН.

«Переправа важна, поскольку мощный Днепр не пропустит просто так. Поэтому подтягивать резервы враг пытается с левого берега. Но откорректированная нашим огненным контролем транспортная логистика не позволяет ему этого именно потому, что мы осторожно и точечно отработали по мостам – это основные артерии транспорта через Днепр, они стали непроездными для тяжелой техники. Именно поэтому враг и оккупационные власти пытаются устроить альтернативные переправы. Но география реки, и, в частности, той местности такова, что по течению, по всем особенностям, переправу настраивать в них получалось только в том же районе, где и расположен мост. Поэтому они снова попадали под наш огневой контроль. В частности, и альтернативная переправа, которую они пытались настроить в селе Львово – тоже нами была уничтожена», – отметила Гуменюк.

По словам Натальи Гуменюк, сейчас оккупанты не имеют транспортной возможности подтягивать резервы с левого берега. Поэтому они создают иллюзию подтягивания резервов, перемещая военные подразделения между населенными пунктами для того, чтобы создать для себя и для своих войск картинку стягивания резервов.

«Они могут продолжать пытаться устроить паромную или понтонную переправу, но вся эта территория, где она может быть развернута, тоже находится под нашим огневым контролем и тоже будет поражена», — уточнила Гуменюк.

Начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины обратила внимание, что ВСУ не поражают объекты инфраструктуры, так как «они хоть и оккупированы, но они наши».

Гуменюк заметила, что «самые горячие новости у нас еще впереди», и призвала к информационной тишине «пока продолжаются бои».