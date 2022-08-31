ВОЙНА В Украине Не находитесь вблизи российских баз и военных аэродромов - Зеленский обратился к жителям Крыма

2022-08-31 22:00

 

В традиционном вечернем обращении Владимир Зеленский обратился к жителям Крыма с просьбой беречь себя и помочь украинским силам способствовать освобождению полуострова.

«Хочу еще раз обратить внимание всех наших людей в Крыму: пожалуйста, держитесь как можно дальше от российских военных объектов! Не находитесь вблизи российских баз и военных аэродромов, сообщайте специальным службам Украины всю известную вам информацию об оккупантах, чтобы освобождение Крыма произошло быстрее», - заявил президент.

Он также добавил, что, несмотря на анонсы и браваду, российским войскам не удалось захватить всю Донецкую область до конца лета, как того требовали в Кремле.

«Российское военное командование получило указание захватить Донецкую область до конца августа. Конец августа уже завтра. На Донбассе – украинский флаг и украинские герои вопреки всему: несмотря на круглосуточный российский огонь, несмотря на попытки оккупантов перебросить туда разных наемников и зеков», - подчеркнул Зеленский.

Президент также поблагодарил бойцов 56 и 110 бригад, борющихся на Авдеевском направлении, а также воинов 53 и 93 бригад, защищающих Бахмутское направление.

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