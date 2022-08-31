ВОЙНА В Украине ВСУ за сутки ликвидировали 350 оккупантов и уничтожили 20 танков: Генштаб назвал самые "горячие" направления

2022-08-31 17:30

ВСУ за сутки ликвидировали 350 оккупантов. Общие потери России в войне против Украины достигли 47 900 солдат.

Также за минувшие сутки уничтожены 20 российских танков. Об этом в оперативной сводке утром 31 августа сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Кроме танков, Россия накануне потеряла 18 боевых бронированных машин, 12 артиллерийских систем, 3 РСЗО, одно средство противовоздушной обороны. Также уничтожены 2 вражеских беспилотника и 19 единиц автомобильной техники.

Общие боевые потери России с начала полномасштабного вторжения в Украину к утру 31 августа достигли:

личного состава – около 47900 (+350) человек

человек танков ‒ 1974 (+20)

боевых бронированных машин ‒ 4312 (+18)

артиллерийских систем – 1091 (+12)

РСЗО - 285 (+3)

средств ПВО – 152 (+1)

самолетов – 234

вертолетов – 204

БПЛА оперативно-тактического уровня – 849 (+2)

крылатых ракет - 196

кораблей/катеров - 15

автомобильной техники и автоцистерн - 3236 (+19)

специальной техники – 103.

Наибольшие потери за прошедшие сутки российские оккупанты понесли на Донецком и Кураховском направлениях.