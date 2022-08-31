ВСУ за сутки ликвидировали 350 оккупантов. Общие потери России в войне против Украины достигли 47 900 солдат.
Также за минувшие сутки уничтожены 20 российских танков. Об этом в оперативной сводке утром 31 августа сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Кроме танков, Россия накануне потеряла 18 боевых бронированных машин, 12 артиллерийских систем, 3 РСЗО, одно средство противовоздушной обороны. Также уничтожены 2 вражеских беспилотника и 19 единиц автомобильной техники.
Общие боевые потери России с начала полномасштабного вторжения в Украину к утру 31 августа достигли:
Наибольшие потери за прошедшие сутки российские оккупанты понесли на Донецком и Кураховском направлениях.