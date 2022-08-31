ВОЙНА В Украине ВСУ за сутки ликвидировали 350 оккупантов и уничтожили 20 танков: Генштаб назвал самые "горячие" направления

2022-08-31 17:30

 

ВСУ за сутки ликвидировали 350 оккупантов. Общие потери России в войне против Украины достигли 47 900 солдат.

Также за минувшие сутки уничтожены 20 российских танков. Об этом в оперативной сводке утром 31 августа сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Кроме танков, Россия накануне потеряла 18 боевых бронированных машин, 12 артиллерийских систем, 3 РСЗО, одно средство противовоздушной обороны. Также уничтожены 2 вражеских беспилотника и 19 единиц автомобильной техники.

Общие боевые потери России с начала полномасштабного вторжения в Украину к утру 31 августа достигли:

  • личного состава – около 47900 (+350) человек
  • танков ‒ 1974 (+20)
  • боевых бронированных машин ‒ 4312 (+18)
  • артиллерийских систем – 1091 (+12)
  • РСЗО - 285 (+3)
  • средств ПВО – 152 (+1)
  • самолетов – 234
  • вертолетов – 204
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 849 (+2)
  • крылатых ракет - 196
  • кораблей/катеров - 15
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3236 (+19)
  • специальной техники – 103.

Наибольшие потери за прошедшие сутки российские оккупанты понесли на Донецком и Кураховском направлениях.

 

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