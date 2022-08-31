ВОЙНА В Украине Убитых и раненых привезли КамАЗом: в Херсоне одна из больниц заполнена оккупантами — СМИ

2022-08-31 18:30

 

В захваченном Херсоне оккупанты приостановили прием пациентов в одной из больниц. Как сообщает 24 канал, все потому, что туда свезли раненых и убитых военных РФ.

По данным источников телеканала в украинской разведке, речь идет о херсонской больнице имени Тропиных.

Прием пациентов приостановили на несколько часов, когда привезли целый КамАЗ российских оккупантов.

Как отмечают источники, кое-где тела выгружали буквально лопатами. Вместе с ранеными из военного грузовика доставали и погибших.

Захватчиков, подавших признаки жизни, отправляли в травмпункт.

Погибших оккупантов и тех, кто в обморочном состоянии, сразу отправляли в морг.

 

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