ВОЙНА В Украине В Украине хотят убрать рекламные щиты вдоль дорог - стала известна причина

2022-09-02 16:31

Кабинет Министров Украины внес в Верховную Раду Украины законопроект № 7696. В нем предусмотрен запрет на размещение рекламоносителей и прокладку инженерных коммуникаций и сетей вдоль полосы отвода.

Об этом сообщает Верховная Рада Украины в Telegram.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, размещение рекламных щитов в пределах полосы отвода дорог, особенно на основных подъездах к крупным городам и областным центрам, приводит к информационной нагрузке дорожной обстановки.

«Наружная реклама, независимо от желания водителя, отвлекает на несколько секунд его внимание от дорожной обстановки и технических средств организации дорожного движения, что может стать причиной дорожно-транспортного происшествия», - говорится в законопроекте

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