Украина Постановка женщин на воинский учет: какие профессии нужно убрать

2021-12-27 18:40

 

Постановка женщин на воинский учет не предусматривает обязательный призыв или мобилизацию в ВСУ. Однако военные эксперты считают, что ряд профессий можно исключить из списка, так как он составлялся людьми, не знакомыми с понятием мобилизационной подготовки.

Об этом пишет "Сегодня".

В то же время, как сообщили источники издания в министерстве обороны, список "женских" профессий, представительницы которых должны становиться на воинский учет, если и будет сокращаться, то очень несущественно.

"Там точно не окажется монахинь и танцовщиц из ночных клубов. Все остальные должны понимать, что воинский учет – это возможность консолидировать страну в случае необходимости. Кроме того, женщины смогут получить базовые навыки по защите себя и своей семьи", – уточнили в ведомстве.

В то же время, по мнению военных по мнению военных экспертов, в списке много лишних специальностей и не исключено, что со временем их из него исключат.

"В списке нужно оставить медиков, телефонисток, топографов, гражданских авиадиспетчеров, IT-специалистов, бухгалтеров, делопроизводителей, метрологов, стандартизаторов. То есть оставить нужно всех, кто пригодится в военном деле. Вычеркивать можно журналисток, официантов, отельеров, маляров, штукатуров, библиотекарей", – сказал военный эксперт Олег Стариков.

Он добавил, что первоначальный список составлялся людьми, которые не знакомы с понятием мобилизационной подготовки.

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