Мир Путина хотят убрать: в Кремле недовольны ходом войны в Украине

2022-05-24 16:30

Президент России Владимир Путин, который развязал полномасштабную войну в Украине, настроил против себя все свое окружение - как сторонников, так и противников войны, и ему уже ищут преемника.

Об этом пишет "Медуза".

Как утверждают источники заблокированного в РФ издания, среди влиятельных людей России практически нет довольных Путиным - бизнес и многих членов правительства не устраивает, президент начал войну, не подумав о масштабах санкций, с которыми невозможно нормально жить. Сторонникам войны, в свою очередь, не нравятся темпы "спецоперации" и отсутствие "решительности".

Так называемые "ястребы" требуют широкой мобилизации и войны до взятия Киева. Однако, по словам источников, Кремль на всеобщую мобилизацию не готов, так как это может вызвать протесты даже в лояльном к Путину российском обществе.

В свою очередь "партия мира", в которую входят крупнейшие бизнесмены и большинство "гражданских" чиновников — также разочарована Путиным. Они недовольны тем, что с его стороны нет реальных шагов по достижению мира с Украиной. А вот многочисленные трудности в экономике - налицо.

"Проблемы уже видны, а в середине лета они просто посыплются с разных сторон: транспорт, медицина, даже сельское хозяйство. Никто о таком масштабе просто не думал", - сказал один из собеседников издания о проблемах в РФ из-за войны с Украиной.

На этом фоне во власти РФ все чаще обсуждается тема "будущего после Путина". Речь не о том, что готовится заговор, но есть понимание и пожелание, что Путин не будет управлять Россией уже в обозримой перспективе.

По словам источника, в Кремле негласно рассматриваются даже вероятные преемники Путина. Среди них мэр Москвы Сергей Собянин, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев и первый заместитель главы АП Сергей Кириенко.