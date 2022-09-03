ВОЙНА В Украине Зеленский предложил ЕС импортировать украинское электричество вместо роССийских ресурсов

2022-09-03 15:00

 

Украина может стать энергохабом для Европы и поставлять больше электроэнергии. Таким образом Украина может заменить России как поставщика энергоресурсов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского во время экономического форума "Амброзетти".
 

"Украина готова наращивать экспорт электроэнергии в страны ЕС, в частности для этого важно, чтобы ЗАЭС вернулась в безопасный режим работы и оставалась подключенной к украинской энергосети", - отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что Россия, захватив Запорожскую АЭС, ослабила возможность Украины экспортировать электричество в Европу и стабилизировать ситуацию в соседних странах.

Глава государства добавил, что даже в условиях войны Украина готова увеличивать экспорт электроэнергии в европейские страны. Он призвал ЕС импортировать украинское электричество вместо российских ресурсов.

"Даже сейчас мы можем экспортировать такой объем электричества, который соответствует как минимум 8% потребления всей Италии. Украина может стать зеленым энергохабом для Европы, который заменит российские грязные энергоресурсы. Грязные в разных смыслах этого слова и в экологическом, и в моральном", - сказал Зеленский.

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