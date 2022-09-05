ВОЙНА В Украине Зеленский сообщил об успехах ВСУ и заговорил об освобождении Крыма

2022-09-05 19:30

 

ВСУ, разведка, специальные службы предпринимают необходимые шаги для освобождения временно оккупированных территорий. Появилась вера, что украинский флаг и свободная жизнь снова вернутся в Крым, учитывая то, что россияне начали массово бежать с полуострова.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в вечернем обращении, 4 сентября.

"И хочу поблагодарить сегодня бойцов 63-го батальона 103-й бригады терробороны, которые обеспечили результат в Донецкой области - освобожден населенный пункт. 54-я бригада на направлении Лисичанск-Северск также сделала хорошие шаги, продвинулась вперед, заняла определенные высоты. Хочу отметить также 42-й отдельный мотопехотный батальон – благодаря его героическим действиям освобождены два населенных пункта на юге нашего государства", - говорится в обращении президента.

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