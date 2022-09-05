Мир ЕС подготовил ответ на снижение поставок газа рф

2022-09-05 20:30

Брюссель может ограничить цены на российский газ и ввести ценовые "красные зоны" для наиболее пострадавших стран.

Евросоюз подготовил два инструмента ограничения цен на российский газ, пишет Euractiv со ссылкой на разработанный Еврокомиссией документ.

Представители стран ЕС обсудят документ на семинаре 7 сентября, а 9 сентября - министрами энергетики.

Первый инструмент предполагает ограничение цен на импортируемый газ из России, а второй – создание административных ценовых зон для наиболее пострадавших стран ЕС, так называемых "красных зон".

Отмечается, что оба инструмента имеют свои плюсы и минусы и не исключают друг друга. При этом создание региональных ценовых зон является более сложной задачей и "требует серьезной нормативно-технической подготовки".

Напомним, после трехдневного перерыва на техобслуживание прокачка газа по Северному потоку так и не возобновилась 3 сентября, как планировалось первоначально. Газпром назвал причиной этого утечку масла на компрессорной станции Портовая.

В компании Siemens Energy заявили, что утечка масла не может служить технической причиной для прекращения эксплуатации газопровода Северный поток-1.

В Кремле сегодня заявили, что проблемы с поставками газа в Европу сохранятся до тех пор, пока не будут смягчены или отменены западные санкции.

Отметим, что 2 сентября цена на газ в Европе упала ниже 1900 долларов. А сегодня цена подскочила сразу на 30%, превысив 2800 долларов.