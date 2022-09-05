ВОЙНА В Украине Оккупанты закрыли Крым на въезд и гонят военную технику из рф: что происходит на полуострове

2022-09-05 17:00

 

Командование российского оккупационного войска опрокидывает военную технику в оккупированный Крым, чтобы затем отправить ее на материковую Украину.

Об этом рассказал член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев.

Крымские активисты зафиксировали, что в поселке Азовском Джанкойского района, через который происходит железнодорожное сообщение. На улице Ленина находились техники и российские военные, расположенные в школьных помещениях.

Кроме того, в западной части оккупированного Крыма тоже увеличивается количество военной техники, например, в Евпатории на территории ранее не работавшего вертолетного завода. Теперь оккупанты там начали ремонтные работы.

"В соцсетях была информация о взрывах в Красногвардейском районе, но мы собрали информацию, что оккупанты начали работы на территории бывшей нефтебазы, где они пытаются построить железнодорожную ветвь. Возможно, и туда планируют перекидывать военную технику", - отметил Бариев.

Вместе с этим российские оккупанты закрывают пути выезда с территории страны-террориста РФ в оккупированный Крым через так называемый "Крымский мост". В то же время из Крыма в Россию выехать можно без проблем, ведь еще недавно после "хлопка" россияне массово бежали с полуострова.

"В Крыму сообщают об увеличении людей из Ленинградской и Московской областей, но я не могу сказать это точно да или нет", - добавил член Меджлиса.

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