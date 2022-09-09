ВОЙНА В Украине Требование МАГАТЭ создать зону безопасности на Запорожской АЭС могут выполнить миротворцы

2022-09-09 08:26

Предложение МАГАТЭ создать зону безопасности на Запорожской АЭС можно реализовать лишь путем ввода на станцию миротворцев. Об этом заявил глава НАЭК Энергоатом Петр Котин.

 "Нам нужно понимать: если они (представители МАГАТЭ) подразумевают демилитаризованную зону, как мы с самого начала предлагали, то мы поддержим это предложение", - отметил он.

По его словам, Украина хочет, чтобы станция была освобождена от российских военных. В то же время государство не имеет ничего против миротворцев.

"Мы с самого начала говорили: для того чтобы это реализовать, нужно введение миротворческого контингента на территорию станции, на территорию Энергодара. Это требует дополнительных дипломатических усилий со стороны ООН, но я думаю, это один из путей, который может быть реализован при поддержке международного сообщества", - считает Котин.

По состоянию на сегодня работает только один энергоблок АЭС - №6. Станция находится в режиме "энергоострова" – без подключения к объединенной энергосистеме Украины. Внешние линии электропередачи повреждены в результате обстрелов рашистов.

"Это очень опасный режим. Он не предусматривался и не практиковался нами. Мы наблюдаем за параметрами энергоблока, пока все нормально. Но как можно скорее нужно восстановить линии связи с украинской энергосистемой и подать внешнее питание на шины ЗАЭС", - подчеркнул глава НАЭК Энергоатом.

Котин добавил, что если энергоблок №6 остановится, то питание станции продолжат дизель-генераторы. Тогда же как при потере этого питания уже через полтора-два часа может начаться плавление топлива в активных зонах или бассейнах выдержки.

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