ВОЙНА В Украине Обязательный воинский учет женщин в Украине перенесли на год - Министр обороны подписал приказ об отсрочке

2022-09-08 08:26

Министр обороны Украины Алексей Резников подписал приказ об отсрочке сроков взятия женщин на военный учет.

Как сообщила замминистра обороны Анна Маляр, никаких запретов на выезд женщинам за границу с 1 октября - нет.

Также она отметила, что на уровне профильного комитета Верховной Рады дорабатывается проект Закона О внесении изменений в статью 1 Закона Украины О воинской обязанности и военной службе.

Предложения, предполагающие, что взятие на военный учет женщин носит исключительно добровольный характер, Минобороны ранее направило в комитет.

"Параллельно Минобороны, в пределах полномочий, подготовило приказ, которым в очередной раз отсрочило сроки взятия женщин соответствующих профессий/специальностей на военный учет еще на год - до 1 октября 2023 года. Приказ вчера, 6 сентября, подписал министр обороны Алексей Резников", - заявила Маляр.

По ее словам, этот приказ не изменяет норм действующего законодательства, но он позволит комитету, а затем и парламенту в целом доработать и внести изменения в законодательство, чтобы урегулировать этот вопрос.

"После принятия соответствующих изменений в законодательство о исключительно добровольном взятии на военный учет женщин, необходимости снова и снова откладывать сроки приказами Минобороны больше не будет", - отметила замминистра обороны.

Ранее планировалось, что с 1 октября 2022 года женщины определенных специальностей должны становиться на учет в военкоматах.

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