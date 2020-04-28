Украина Когда МИД Украины отменит запрет на сезонную трудовую миграцию

2020-04-28 15:45 129

Украина разрешит сезонную трудовую миграцию после нормализации ситуации с коронавирусом в мире, сейчас такие действия выглядят нелогично.

"Правительство Украины руководствуется прежде всего соображениями безопасности и здоровья граждан. В условиях распространения пандемии любое путешествие - это подвергание опасности заболевания, особенно когда путешествие осуществляется самолетом.

Сейчас все действия правительства направлены на то, чтобы возвращать украинцев, застрявших в разных странах за рубежом, чтобы они могли в безопасных и максимально комфортных условиях жить и переживать эти карантинные мероприятия.

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На этом фоне нелогичным выглядит параллельно организовывать массовые чартеры на вывоз украинцев в страны, где тоже продолжается эпидемия с той или иной интенсивностью", - сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет УНН.

"Мы настроены конструктивно, мы понимаем потребность в рабочих у наших партнеров и будем готовы пересмотреть эту позицию в контексте изменения ситуации с пандемией коронавируса", - добавил он.

Напомним, ранее в Финляндию отправился чартерный рейс из Украины с двумя сотнями наших граждан для сезонных работ.

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