ВОЙНА В Украине Война в Украине продлится и в следующем году, роССиян снова может заинтересовать Киев - Залужный

2022-09-07 22:00

Главком ВСУ назвал единственный метод коренным образом сломать планы и амбиции врага.

Война России против Украины продолжится в 2023 году. Сейчас ситуация на фронте не укладывается в рамки ни блицкрига, задуманного русскими, ни других войн в ХХІ веке.

Об этом говорится в статье главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного и первого заместителя председателя парламентского комитета по вопросам национальной безопасности генерала Михаила Забродского для "Укринформа".

Глубоко анализируя действующую ситуацию на фронте, военачальники считают, что война РФ против Украины продолжится в 2023 году. Возможны различные сценарии развития событий и направления, которые заинтересуют врага. По мнению Залужного и Забродского, россияне имеют "определенные оперативные перспективы" на Изюмском и Бахмутском направлениях. Конечной целью таких действий может быть полная оккупация Донецкой области.

Однако оккупанты рассматривают и более "привлекательные" сценарии, в частности продвижение на Запорожском направлении. Тогда россияне откроют путь для потенциального захвата Запорожья и Днепра. В таком случае Украина может потерять контроль над значительной частью Левобережья.

Залужный и Забродский считают, что нельзя полностью исключать то, что россияне вернутся к замыслу снова идти на Киев с территории Беларуси.

При этом генералы отмечают, что больше всего россиянам выгодно продвигаться на юге - с плацдарма на правом берегу Днепра в Херсонской области. Успехи на этом участке фронта открывают для оккупантов реальные перспективы для захвата Николаева и Одессы, а создают угрозу в сторону Кривого Рога и в дальнейшем – центральным и западным регионам Украины.

Украинские воины могут кардинально изменить оперативную ситуацию на фронте. Залужный и Забродский назвали единственный метод.

"Единственным путем кардинального изменения стратегической ситуации, безусловно, является нанесение ВС Украины в течение кампании 2023 года нескольких последовательных, а в идеальном случае - одновременных контрударов. Лишним является акцентировать внимание отдельно на их чисто военном, а также политическом и информационном значениях. В то же время, вопрос их организации и осуществления требует большего внимания", - пишут генералы.