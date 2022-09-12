ВОЙНА В Украине Киев получил от США сверхточные GPS-снаряды Excalibur, которыми ранее ликвидировали лидера Аль-Каиды

2022-09-12 08:25

Украина получила от США сверхточные артснаряды Excalibur с GPS-наведением. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на бюджетный документ.

На закупку снарядов Excalibur для Украины Пентагон намерен потратить 92 миллиона долларов (около 900 снарядов).

Отмечается, что это первое подтверждение поставок Excalibur в Украину. Ранее американские чиновники уклонялись от вопросов относительно снабжения ВСУ этими снарядами.

Снаряды с GPS-наведением впервые были использованы американцами в Ираке в 2007 году в ходе ликвидации лидера Аль-Каиды Абу Джуры и его сообщников.

Вести огонь этими боеприпасами могут 155-мм гаубицы. Точность Excalibur позволяет поразить цель с первого выстрела, уменьшая количество необходимых выстрелов и уменьшая побочный ущерб. Снаряды могут поражать цель на расстоянии около 40,5 км.

 

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