ВОЙНА В Украине Заморозки и даже снегопады: осень в Украине может преподнести сюрпризы

2022-09-08 21:30

 

Похолодание, которое охватило Украину, вскоре отступит. Однако, потоки арктического воздуха этой осенью принесут в нашу страну пасмурные дни, туманы, заморозки, а в Карпатах возможны даже снегопады и гололедица.

Такой прогноз дала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Укргидрометцентра Вера Балабух.

Она пояснила, что погоду на планете формируют масштабные процессы, которые наблюдаются в океане и атмосфере. В частности на погоду сильно влияет южное колебание в экваториальной зоне Тихого океана. Там теплая и холодная фазы сменяются каждые один-три года. Холодную фазу называют Ла-Нинья, а теплую – Эль-Ниньо.

Погоду осенью и зимой будет формировать Ла-Нинья, что будет способствовать формированию зоны высокого давления. Вера Балабух прогнозирует, что в большинстве Украинских регионов, первая половина осени будет теплой и засушливой. Средняя температура воздуха может быть на один градус выше, по сравнению с последними десятилетиями.

"Погода в течение второй половины осени может быть неустойчивой с чередованием теплых и холодных воздушных масс", – уточнила она.

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