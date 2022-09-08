ВОЙНА В Украине роССийская армия бросила свои основные силы на Бахмут, – Гайдай

2022-09-08 19:30

Российская армия направляла свои основные силы на захват города Бахмут Донецкой области, при этом уменьшив нагрузку на Луганщину

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гадай информационного марафона "Единые новости".

"Ситуация остается очень тяжелой. На части территории Луганщины, где наши защитники держат оборону, сейчас не жарче.

Основные усилия армия РФ бросила на захват города Бахмута. Учитывая, что ВСУ имеют определенные успехи и на Херсонщине, и на Харьковщине, россияне опрокидывают войска на разные направления, поэтому у нас (на Луганщине — ред.) нагрузка поменьше", подчеркнул Гайдай.

Глава области добавил, что захватчики пытаются принудительно мобилизовать мужчин на оккупированных территориях. Это происходит, в частности, в Северодонецке, Лисичанске, Старобельске и других населенных пунктах.

Напомним, что ВСУ успешно отразили атаки захватчиков в районах населенных пунктов Константиновка, Дибровно, Григорьевка, Зайцево, Майорск, Николаевка Вторая, Первомайское и Каменка.