ВОЙНА В Украине В беларуси стартовали учения по "освобождению захваченных территорий": о чем идет речь

2022-09-08 20:00

Сегодня в беларуси начались военные учения по "отработке боевых действий по освобождению территории, временно захваченной противником". Они продлятся до 14 сентября. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны беларуси.

Цитата

"8 сентября, в соответствии с планом подготовки вооруженных сил, под руководством начальника генерального штаба вооруженных сил – первого заместителя министра обороны началось командно-штабное учение вооруженных сил республики беларусь. Оно продлится до 14 сентября", – говорится в сообщении.

Детали

Учения будут проходить:

на полигоне "Брестский";

в Минской и Витебской областях.

Главная цель – научить вооруженные силы республики беларусь "непрерывному управлению силами и средствами при выполнении задач по назначению".

Как отметили, во время учений будут отрабатывать ведение боевых (специальных) действий по освобождению территории, временно захваченной противником, возобновление контроля за государственной границей в зонах (полосах) ответственности объединений, авиационную поддержку войск, обеспечение силовых мер военного положения, борьбу с диверсионно-разведывательными группами противника и незаконными вооруженными формированиями.

Дополнение

По состоянию на 6 сентября 2022 года на границе беларуси с Украиной, в районе бреста, было зафиксировано усиление военной активности.