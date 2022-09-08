ВОЙНА В Украине МАГАТЭ предлагает Украине и роССии сделку по ЗАЭС

2022-09-08 21:00

Организация на прошлой неделе посетила Запорожскую АЭС и предлагает Украине и РФ заключить соглашение, что станцию нельзя атаковать.

МАГАТЭ предлагает Украине и России заключить соглашение о неприкосновенности Запорожской атомной электростанции, сообщил глава организации Рафаэль Гросси в четверг, 8 сентября.

"Идея состоит в том, чтобы сказать русским и украинцам: вы принципиально согласны с тем, что станцию нельзя атаковать? Так что давайте заключим простое соглашение по защите, фактически "санктуаризации" (неприкосновенности) станции", - сказал он.



Гросси уже связался с украинской и российской стороной и в течение двух недель начнется обсуждение плана.



Напомним, в отчете о визите на ЗАЭС МАГАТЭ призвло создать защитную зону вокруг атомной электростанции для предотвращения ее повреждения.