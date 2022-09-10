ВОЙНА В Украине В Кремле отказались комментировать "ситуацию вокруг" Балаклеи

2022-09-10 13:00

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Пексов 9 сентября во время брифинга отказался комментировать "ситуацию вокруг" Балаклеи Харьковской области, об освобождении которой от российских оккупантов украинские власти официально заявили накануне.

Пескова цитирует ТАСС.

Пресс-секретаря главы Кремля спросили о происходящем в Харьковской области, в частности, в районе Балаклеи, а тот переадресовал вопрос министерству обороны РФ – посоветовал спросить об этом у официальный представителя ведомства Игоря Конашенкова.

"По ходу "военной операции" – все к Конашенкову, в министерство обороны", – заявил он.

О том, что в Балаклее установлен украинский флаг, президент Украины Владимир Зеленский сообщил вечером 8 сентября. Однако на тот момент в неофициальных источниках атака ВСУ в Харьковской области обсуждалась уже несколько дней. "О массированной атаке ВСУ в направлении Балаклеи стало известно во вторник [6 сентября] – как уже не раз бывало во время российско-украинской войны, из неофициальных, но неплохо осведомленных источников", – отмечает "Русская служба ВВС". Конашенков на брифинге на следующий день не упомянул о Балаклее.

Контекст:

Днем 8 сентября в Генштабе ВСУ сообщили, что на харьковском направлении за последнее время освобождено более 20 населенных пунктов, общая площадь территории, возвращенной под контроль Украины на харьковском и южнобугском направлениях, составляет более 700 км².

В Генштабе Вооруженных сил Украины контрнаступление на харьковском направлении называют успешным. ВСУ продвинулись там почти на 50 км за три дня при поддержке местного населения, говорится в утренней сводке Генштаба, опубликованной 9 сентября. По словам Зеленского, с 1 по 8 сентября ВСУ освободили 1000 км² украинской территории.