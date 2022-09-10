ВОЙНА В Украине В Кременной уничтожены до 400 оккупантов и много тяжелой техники – глава Луганской ОВА

2022-09-10 14:00

 

Во вражеских командных пунктах, казармах и базах по ремонту и обслуживанию техники была "бавовна", поделился председатель Луганской областной военной администрации.

В результате взрывов в Кременной российские оккупанты потеряли до 400 человек личного состава и много единиц тяжелой техники.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"В Кременной "бавовна" произошла в нескольких местах – в командных пунктах, казармах, базах по ремонту и обслуживанию техники и в местах накопления техники, которая перебрасывалась на другие направления", – отметил он.

По словам главы ОВА, потери российских оккупантов в результате этих взрывов составляют до 400 человек личного состава и около 100 единиц тяжелой техники.

Гайдай отметил, что стоит ожидать новый "урожай бавовны".

subscriber subscriber

Еще по теме

Самолеты, вертолеты и 640 оккупантов: Генштаб назвал новые потери роССии

2022-09-08 16:30

За сутки украинские защитники уничтожили 460 роССийских оккупантов – Генштаб

2022-09-07 16:30

Юбилейные 50 тысяч: потери оккупантов в Украине достигли критической отметки

2022-09-06 16:30

За три дня два Bayraktar TB2 сожгли техники почти на 27 млн USD — Залужный

2022-09-04 16:00

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

В Кременной уничтожены до 400 оккупантов и много тяжелой техники – глава Луганской ОВА

2022-09-10 14:00

В Кремле отказались комментировать "ситуацию вокруг" Балаклеи

2022-09-10 13:00

Потери рф в войне против Украины превысили 52 тыс. человек: Генштаб назвал самые горячие направления

2022-09-10 12:00

КАРТА ВСУ освободили 2500 квадратных км территории и могут окружить Изюм, - ISW

2022-09-10 11:30
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

В Кременной уничтожены до 400 оккупантов и много тяжелой техники – глава Луганской ОВА 2022-09-10 14:00
В Кремле отказались комментировать "ситуацию вокруг" Балаклеи 2022-09-10 13:00
Потери рф в войне против Украины превысили 52 тыс. человек: Генштаб назвал самые горячие направления 2022-09-10 12:00
КАРТА ВСУ освободили 2500 квадратных км территории и могут окружить Изюм, - ISW 2022-09-10 11:30