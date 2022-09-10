ВОЙНА В Украине В Кременной уничтожены до 400 оккупантов и много тяжелой техники – глава Луганской ОВА

2022-09-10 14:00

Во вражеских командных пунктах, казармах и базах по ремонту и обслуживанию техники была "бавовна", поделился председатель Луганской областной военной администрации.

В результате взрывов в Кременной российские оккупанты потеряли до 400 человек личного состава и много единиц тяжелой техники.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"В Кременной "бавовна" произошла в нескольких местах – в командных пунктах, казармах, базах по ремонту и обслуживанию техники и в местах накопления техники, которая перебрасывалась на другие направления", – отметил он.

По словам главы ОВА, потери российских оккупантов в результате этих взрывов составляют до 400 человек личного состава и около 100 единиц тяжелой техники.

Гайдай отметил, что стоит ожидать новый "урожай бавовны".