ВОЙНА В Украине Зеленский: есть хорошие новости из Евросоюза

2022-09-10 22:00

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что в Европейском Союзе одобрили ряд решений, которые важны для Украины.

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"Имеем хорошие новости из Евросоюза. Одобрено выделение 5 миллиардов евро макрофинансовой помощи нашему государству. Очень важно. А во-вторых, есть решение Совета ЕС об остановке соглашения об упрощенном визовом режиме между ЕС и россией. Это решение заработает уже с понедельника. И есть и конкретные рекомендации Еврокомиссии по визовым ограничениям для граждан россии: это уже защита Европы, это усложнит циничное использование Европы теми, кто не хочет ничего менять, не хочет бороться против войны, а хочет просто потреблять и развлекаться, будто ничего в Европе не происходит, будто нет российского террора", - сказал он.

Зеленский подчеркнул, что объединенная Европа – это вторая мишень для россии после нашего государства, нашей независимости.

"И это правильно, что Европа защищается. Сегодня в Киеве обсуждал эту тему с нашими друзьями – Президентом Латвии и Премьер-министром Польши, прибывшим с визитом. Конечно, рекомендации на общеевропейском уровне очень веские. Однако есть юридическое пространство, чтобы пойти дальше, чтобы сделать больше. Как это сделали государства Балтии и Польша. Вряд ли государство-террорист можно воспринимать как источник туризма или каких-то бизнес-визитов", - отметил президент.

Также он добавил, что говорили и о нашем двустороннем сотрудничестве со странами ЕС. В частности, это касается упрощения процедур на нашей границе.

"Обязательно убрать барьеры, которые до сих пор мешают нашим гражданам и компаниям. Народы, которые вместе защищают европейскую свободу, должны быть максимально близкими", - подчеркнул Зеленский.